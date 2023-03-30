Пасечник подписал законы, завершившие создание правовой базы системы управления ЛНР

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о подписании ряда законов, которыми в республике было завершено создание правовой базы системы управления.
Пасечник подписал законы, завершившие создание правовой базы системы управления ЛНР
  • РИА Новости

«Подписал три важнейших закона, завершивших создание правовой базы системы управления республики как субъекта Российской Федерации. Теперь она полностью соответствует той, которая действует в других регионах России», — заявил он.

Так, законом «О Правительстве Луганской Народной Республики» в ней создан исполнительный орган власти, который призван заменить правительство ЛНР.

Два других документа определяют систему местного самоуправления.

29 марта Пасечник подписал указ об упразднении администрации и исполнительных органов власти республики.

Он также поручил создать комиссию по ликвидации упомянутых государственных структур.

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