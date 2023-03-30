Пасечник подписал законы, завершившие создание правовой базы системы управления ЛНР
- РИА Новости
«Подписал три важнейших закона, завершивших создание правовой базы системы управления республики как субъекта Российской Федерации. Теперь она полностью соответствует той, которая действует в других регионах России», — заявил он.
Так, законом «О Правительстве Луганской Народной Республики» в ней создан исполнительный орган власти, который призван заменить правительство ЛНР.
Два других документа определяют систему местного самоуправления.
29 марта Пасечник подписал указ об упразднении администрации и исполнительных органов власти республики.
Он также поручил создать комиссию по ликвидации упомянутых государственных структур.