Пасечник подписал законы, завершившие создание правовой базы системы управления ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о подписании ряда законов, которыми в республике было завершено создание правовой базы системы управления.

«Подписал три важнейших закона, завершивших создание правовой базы системы управления республики как субъекта Российской Федерации. Теперь она полностью соответствует той, которая действует в других регионах России», — заявил он.

Так, законом «О Правительстве Луганской Народной Республики» в ней создан исполнительный орган власти, который призван заменить правительство ЛНР.

Два других документа определяют систему местного самоуправления.

29 марта Пасечник подписал указ об упразднении администрации и исполнительных органов власти республики.

Он также поручил создать комиссию по ликвидации упомянутых государственных структур.