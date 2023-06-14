В России обсуждают отказ от экспортных пошлин на удобрения

Российский бюджет получил около 5% от запланированных на год взносов по экспортным пошлинам на удобрение, власти изучают возможность замены этого механизма, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Пошлину мы сейчас собираем существенно меньше, чем планировали. Мы обратили на это внимание правительства и предлагаем, поскольку эти деньги уже заложены в бюджете, как-то иными способами получить эти 120 млрд», — цитирует его ТАСС.

Сазанов добавил, что правительство обсуждает этот вопрос, но решение об отказе от пошлин ещё не принято.

Комиссия правительства России в прошлом году одобрила перевод расчёта экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли.

Как отметил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв, модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать российский экспорт, при этом обеспечив стабильность внутренних цен.