В России обсуждают отказ от экспортных пошлин на удобрения
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«Пошлину мы сейчас собираем существенно меньше, чем планировали. Мы обратили на это внимание правительства и предлагаем, поскольку эти деньги уже заложены в бюджете, как-то иными способами получить эти 120 млрд», — цитирует его ТАСС.
Сазанов добавил, что правительство обсуждает этот вопрос, но решение об отказе от пошлин ещё не принято.
Комиссия правительства России в прошлом году одобрила перевод расчёта экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли.
Как отметил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв, модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать российский экспорт, при этом обеспечив стабильность внутренних цен.