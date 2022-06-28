Комиссия кабмина России одобрила перевод расчёта экспортных пошлин на зерно в рубли

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Комиссия правительства России одобрила перевод расчёта экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли.
Комиссия кабмина России одобрила перевод расчёта экспортных пошлин на зерно в рубли
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Об этом заявляет Минэкономразвития России.

«Подкомиссия... приняла решение о корректировке формулы расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод её расчёта в рубли», — говорится в сообщении.

Как отметил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв, модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать российский экспорт, при этом обеспечив стабильность внутренних цен.

В мае глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в пользу организации поставок зерна и удобрений за российские рубли.

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