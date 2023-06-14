Власти сообщили о снятии режима ЧС в пострадавшем от непогоды районе Дагестана
Режим чрезвычайной ситуации снят в Левашинском районе Дагестана, пострадавшем при обильных дождях с градом. Об этом сообщил замначальника районного управления ГО и ЧС Тайгиб Тайгибов.
- РИА Новости
«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Левашинском районе сняли», — приводит РИА Новости его слова.
Режим ЧС был введён в районе 8 июня.
Ранее в 25 сёлах Дагестана из-за осадков произошли аварийные отключения электроэнергии.
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