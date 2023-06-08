В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию района.
Отмечается, что в селе Урма из-за ливней и града повреждены кровли около 700 частных домов и трёх социальных объектов. Также частично пострадали сельхозугодья.
«Пострадавшим жителям сёл оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Ранее в 25 сёлах Дагестана из-за осадков произошли аварийные отключения электроэнергии.
Также в Приморье выпустили штормовое предупреждение в связи с ливнями, градом и сильным ветром.