Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом

Короткая ссылка
Режим ЧС введён в ряде сельских поселений Левашинского района Дагестана, пострадавших в результате обильных дождей с градом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

Отмечается, что в селе Урма из-за ливней и града повреждены кровли около 700 частных домов и трёх социальных объектов. Также частично пострадали сельхозугодья.

«Пострадавшим жителям сёл оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Ранее в 25 сёлах Дагестана из-за осадков произошли аварийные отключения электроэнергии.

Также в Приморье выпустили штормовое предупреждение в связи с ливнями, градом и сильным ветром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить