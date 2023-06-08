В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом

Режим ЧС введён в ряде сельских поселений Левашинского района Дагестана, пострадавших в результате обильных дождей с градом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

Отмечается, что в селе Урма из-за ливней и града повреждены кровли около 700 частных домов и трёх социальных объектов. Также частично пострадали сельхозугодья.

«Пострадавшим жителям сёл оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Ранее в 25 сёлах Дагестана из-за осадков произошли аварийные отключения электроэнергии.

Также в Приморье выпустили штормовое предупреждение в связи с ливнями, градом и сильным ветром.