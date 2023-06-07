В Приморье штормовое предупреждение будет действовать 9—10 июня

В пресс-службе Примгидромета выпустили штормовое предупреждение в связи с ливнями, градом и сильным ветром. Оно будет действовать 9 и 10 июня.

Об этом информирует ИА PrimaMedia.

«Утром и днём 9 июня, ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15—49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее при ветре 15—18 м/с, на побережье порывами до 23 м/с. В отдельных районах грозы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области до 8 июня ожидаются дожди и грозы, а также усиление ветра.