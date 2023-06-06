Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 сёлах Дагестана из-за осадков

Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 населённых пунктах Дагестана из-за сильных осадков.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

«Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 населённых пунктах в пяти муниципальных районах», — приводит сообщение РИА Новости.

Из-за ухудшения погодных условий энергетики «Дагэнерго» переведены в режим повышенной готовности.

Ранее в Алтайском крае более 11 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции в селе Смазнево.