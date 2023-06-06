Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 сёлах Дагестана из-за осадков

Короткая ссылка
Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 населённых пунктах Дагестана из-за сильных осадков.
Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 сёлах Дагестана из-за осадков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

«Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 населённых пунктах в пяти муниципальных районах», — приводит сообщение РИА Новости.

Из-за ухудшения погодных условий энергетики «Дагэнерго» переведены в режим повышенной готовности.

Ранее в Алтайском крае более 11 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции в селе Смазнево. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить