Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 сёлах Дагестана из-за осадков
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
«Аварийные отключения электроэнергии произошли в 25 населённых пунктах в пяти муниципальных районах», — приводит сообщение РИА Новости.
Из-за ухудшения погодных условий энергетики «Дагэнерго» переведены в режим повышенной готовности.
Ранее в Алтайском крае более 11 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции в селе Смазнево.