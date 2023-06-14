«Ростех» сообщил о передаче опытного образца SSJ New на лётно-испытательную станцию

Первый опытный образец самолёта Sukhoi Superjet New (SSJ New) передали на лётно-испытательную станцию. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

РИА Новости

«Первый опытный образец SSJ New, собранный в Производственном центре корпорации «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») в Комсомольске-на-Амуре, передан на лётно-испытательную станцию», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что образец проходит комплекс наземных испытаний, состоялась первая заправка самолёта топливом. Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил об обсуждении идеи смены названия самолёта SSJ NEW на российское.