Мантуров: самолёт SSJ-NEW может получить российское название
«Вы знаете, с одной стороны — да, есть и такие мысли. Но с другой стороны — это процедура, связанная с технической работой авиационных властей», — цитирует РИА Новости Мантурова.
По его словам, это может иметь смысл, но сначала необходимо взвесить все преимущества и сложности.
Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявил, что первый полёт самолёта SSJ-NEW, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.