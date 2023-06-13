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Мантуров: самолёт SSJ-NEW может получить российское название

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Смена названия самолёта SSJ-NEW на российское обсуждается, заявил вице-премьер России Денис Мантуров.

«Вы знаете, с одной стороны — да, есть и такие мысли. Но с другой стороны — это процедура, связанная с технической работой авиационных властей», — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, это может иметь смысл, но сначала необходимо взвесить все преимущества и сложности.

Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявил, что первый полёт самолёта SSJ-NEW, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.

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