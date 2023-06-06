ОАК: первый полёт самолёта SSJ-NEW состоится в ближайшее время
- РИА Новости
«Первый полёт состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле», — цитирует РИА Новости замгендиректора Ростеха Владимира Артякова.
По его словам, целью проверок является обеспечение безопасности пассажиров, так как в перспективе SSJ-NEW должен стать одним из основных самолётов российского авиапарка.
Он добавил, что в компании делают всё, чтобы серийное производство самолёта началось как можно быстрее.
Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявил, что первый полёт самолёта SSJ-NEW, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.