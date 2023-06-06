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ОАК: первый полёт самолёта SSJ-NEW состоится в ближайшее время

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Первый полёт российского самолёта SSJ-NEW состоится в ближайшее время, сообщает Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
ОАК: первый полёт самолёта SSJ-NEW состоится в ближайшее время
  • РИА Новости

«Первый полёт состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле», — цитирует РИА Новости замгендиректора Ростеха Владимира Артякова.

По его словам, целью проверок является обеспечение безопасности пассажиров, так как в перспективе SSJ-NEW должен стать одним из основных самолётов российского авиапарка.

Он добавил, что в компании делают всё, чтобы серийное производство самолёта началось как можно быстрее.

Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявил, что первый полёт самолёта SSJ-NEW, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.

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