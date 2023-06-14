Стало известно, какие блюда предлагают в ресторане для гостей ПМЭФ

Стали известны варианты меню, которые предлагают в ресторане гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники могут выбрать из четырёх обеденных сетов, один из которых вегетарианский.

Об этом сообщает Life.ru.

В каждый сет входит салат, суп, второе и напитки с десертом. Стоимость каждого из них — 4500 рублей.

Традиционный вариант включает салат с ростбифом, поморскую уху из стерляди и сёмги с хрустящим луком, филе говядины с печёным картофелем и соусом из белых грибов, медовик с алтайским мёдом, ягодный морс и чай.

Есть и более экзотические блюда, такие как «филе утиной грудки с кремом из земляной груши» и «стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на ПМЭФ представили проект реконструкции оранжерей Таврического сада. Планируется, что работы будут завершены в апреле 2025 года, а в июле оранжереи станут доступны для посетителей.