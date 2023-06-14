Косметолог Беспалова рассказала, как продлить молодость кожи

Косметолог Елизавета Беспалова рассказала, что возрастные процессы, которые отражаются на состоянии кожи, можно затормозить при помощи комплекса мер.

Прежде всего, специалист посоветовала подбирать косметику с учётом возраста.

«После 40 лет кремы и сыворотки с пептидами и антиоксидантами, витаминами и особенно ретинолом нам просто необходимы. Также нужно делать маски и лёгкие домашние пилинги», — сообщила Беспалова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, защищать кожу от солнца важно круглый год, поскольку ультрафиолет — основная причина старения.

Она также посоветовала хорошо высыпаться и не пренебрегать современными достижениями в области косметологии.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.