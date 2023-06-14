Косметолог Беспалова рассказала, как продлить молодость кожи
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Прежде всего, специалист посоветовала подбирать косметику с учётом возраста.
«После 40 лет кремы и сыворотки с пептидами и антиоксидантами, витаминами и особенно ретинолом нам просто необходимы. Также нужно делать маски и лёгкие домашние пилинги», — сообщила Беспалова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По её словам, защищать кожу от солнца важно круглый год, поскольку ультрафиолет — основная причина старения.
Она также посоветовала хорошо высыпаться и не пренебрегать современными достижениями в области косметологии.
Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.