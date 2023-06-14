Собянин лично подал документы в Мосгоризбирком для выдвижения на выборы мэра Москвы
- РИА Новости
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Об этом сообщил сайт «Москва 24».
Собянин передал в избирательную комиссию заявление о согласии баллотироваться на выборах, а также сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы.
После проверки документов члены Мосгоризбиркома выдали Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счёта для создания и формирования избирательного фонда кандидата.
Выборы мэра Москвы состоятся с 8 по 10 сентября.
Ранее сообщалось, что московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы