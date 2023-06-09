Московское отделение «Единой России» выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.

Об этом, как пишет сайт «Москва 24», сообщил секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

«В этом году Сергей Семёнович идёт на выборы как кандидат от «Единой России». И это ответственность не только для него, но прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны», — сказал Турчак.

По его словам, выборы мэра Москвы — главное политическое событие.