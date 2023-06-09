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Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы в сентябре

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах в сентябре.
Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы в сентябре
  • РИА Новости

«Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями», — написал он в блоге.

Собянин также выразил благодарность товарищам по партии «Единая Россия» за выдвижение на пост мэра.

«Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!» — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.

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