В Челябинске представили топ необычных вакансий

Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» представил подборку необычных вакансий в Челябинске. В их числе вакансии пилота авиасимулятора и затяжчика верха обуви.

Об этом сообщает URA.RU.

Компания примет на работу пилота авиасимулятора для проведения занятий с детьми и подростками, авиаэкскурсий, дней рождения на тренажёре. Специалисту обещают зарплату от 50 тыс. рублей в месяц и возможности карьерного роста.

Вязальщик-формовщик требуется на производство и упаковку колбасных и мясных изделий. Зарплата — от 45 тыс. рублей.

Затяжчику верха обуви на производстве готовы предложить от 50 тыс. рублей, а аварийному комиссару для выезда на места ДТП с целью фотофиксации всех обстоятельств — до 150 тыс. рублей.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.