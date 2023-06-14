В Челябинске представили топ необычных вакансий
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Об этом сообщает URA.RU.
Компания примет на работу пилота авиасимулятора для проведения занятий с детьми и подростками, авиаэкскурсий, дней рождения на тренажёре. Специалисту обещают зарплату от 50 тыс. рублей в месяц и возможности карьерного роста.
Вязальщик-формовщик требуется на производство и упаковку колбасных и мясных изделий. Зарплата — от 45 тыс. рублей.
Затяжчику верха обуви на производстве готовы предложить от 50 тыс. рублей, а аварийному комиссару для выезда на места ДТП с целью фотофиксации всех обстоятельств — до 150 тыс. рублей.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.