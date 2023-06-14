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Сальдо заявил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион смог пережить катастрофу на Каховской гидроэлектростанции с минимальными жертвами.
Сальдо заявил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Сальдо рассказал, что власти доложили президенту России Владимиру Путину о работе спасателей и властей по ликвидации последствий уничтожения Каховской ГЭС.

«С такой организацией работы мы смогли пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами», — говорится в сообщении.

Сальдо подчеркнул, что все подтопленные территории будут полностью восстановлены.

11 июня Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

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