Сальдо заявил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Сальдо рассказал, что власти доложили президенту России Владимиру Путину о работе спасателей и властей по ликвидации последствий уничтожения Каховской ГЭС.
«С такой организацией работы мы смогли пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами», — говорится в сообщении.
Сальдо подчеркнул, что все подтопленные территории будут полностью восстановлены.
11 июня Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.
Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.