Минобороны подписало контракты ещё с десятью бригадами и отрядами добровольцев

Министерство обороны подписало контракты с ещё десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса, которые участвуют в спецоперации.

«Состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса», — сообщило Минобороны.

Контракт подписали представитель министерства генерал-лейтенант Владимир Алексеев и десять командиров бригад и отрядов.

«Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь, предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением», — отметил Алексеев.

Он подчеркнул, что добровольцы «пришли воевать не за деньги, не за льготы», но когда люди «увидели заботу государства, увидели, что их тяжелый ратный труд оценивается очень высоко», это дало «дополнительное стимулирование на их работу для нашей победы».

Представитель добровольческой бригады «Терек» с позывным «Амиго» отметил, бойцы с радостью подписали контракт.

«Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Вот эта весть о подписании контракта будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы. Это и есть одна из забот нашего государства об участниках специальной военной операции. Служим России!» — сказал «Амиго».

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. До 1 июля с Минобороны подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.

12 июня Министерство обороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», который был подготовлен Российским университетом специального назначения.