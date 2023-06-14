Российские власти могут разрешить полёты агродронов на высоте до 150 метров

Беспилотные летательные аппараты, которыми пользуются сельхозпроизводители могут вернуться к работе на высоте до 150 м, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Существуют определённые ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полётов агродронов не больше 150 метров», — цитирует РИА Новости Абрамченко.

Она выразила мнение, что компромиссное решение получится найти.

В конце марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, наделяющего силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных.

Также сообщалось, что Министерство транспорта России определило правила запуска дронов над городами, которые могут заработать с 2024 года. Например, запускать БПЛА предлагается разрешить на высотах менее 150 м и в специальных зонах, которые правительству предстоит определить.