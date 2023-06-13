Росавиация разъяснила наказание за несанкционированный запуск дрона

Росавиация разъяснила, какая ответственность грозит за несанкционированный запуск дрона в России.

Как пишет РИА Новости, согласно данным ведомства, в соответствии со ст. 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» штрафы для физлиц составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В соответствии с Уголовным кодексом (ст. 271.1. «Нарушение правил использования воздушного пространства России») в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновнику может грозить лишение свободы до семи лет.

В конце марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, наделяющего силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных.

Также сообщалось, что Министерство транспорта России определило правила запуска дронов над городами, которые могут заработать с 2024 года. Например, запускать БПЛА предлагается разрешить на высотах менее 150 м и в специальных зонах, которые правительству предстоит определить.