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Росавиация разъяснила наказание за несанкционированный запуск дрона

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Росавиация разъяснила, какая ответственность грозит за несанкционированный запуск дрона в России.
Росавиация разъяснила наказание за несанкционированный запуск дрона
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, согласно данным ведомства, в соответствии со ст. 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» штрафы для физлиц составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В соответствии с Уголовным кодексом (ст. 271.1. «Нарушение правил использования воздушного пространства России») в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновнику может грозить лишение свободы до семи лет.

В конце марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, наделяющего силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных.

Также сообщалось, что Министерство транспорта России определило правила запуска дронов над городами, которые могут заработать с 2024 года. Например, запускать БПЛА предлагается разрешить на высотах менее 150 м и в специальных зонах, которые правительству предстоит определить.

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