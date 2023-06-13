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Губернатор: Пензенская область отправила 20 тонн гумпомощи в Белгородскую область

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Пензенская область отправила в пострадавшую от обстрелов Белгородскую область первую партию с 20 тоннами гуманитарной помощи.
Губернатор: Пензенская область отправила 20 тонн гумпомощи в Белгородскую область
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Отправили сегодня первый гуманитарный груз для жителей Белгородской области», — написал он в Telegram.

Мельниченко уточнил, что в регион отправили предметы первой необходимости, продукты, спальные мешки, постельное бельё и предметы личной гигиены.

Губернатор также поблагодарил предпринимателей и простых пензенцев, которые откликнулись на просьбу и предоставили все необходимые товары.

11 июня жители Шебекина в Белгородской области благодаря подписчикам RT получили вторую партию гуманитарной помощи: постельное бельё, подушки, одеяла, детское питание.

Команда военкора RT Валентина Горшенина закупила продукты первой необходимости на 200 тыс. рублей, которые были собраны подписчиками.

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