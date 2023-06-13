Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» в собственность Чечне

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин передал в собственность Чечне 100% акций акционерного общества «Вайнахавиа» для модернизации аэропорта Грозный.
Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» в собственность Чечне
  • AP

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нём сказано, что для повышения эффективности авиатранспортного обеспечения Чечни президент постановляет принять предложение российского правительства и правительства Чечни о передаче в собственность республике находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Вайнахавиа» для привлечения правительством Чечни инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта Грозный.

27 марта Путин присвоил аэропорту Надым в ЯНАО имя советского и российского государственного деятеля Виктора Черномырдина.

9 июня Росавиация вместе с другими ведомствами согласовала дополнительный маршрут на юг для самолётов в открытые аэропорты.

Он будет открыт с 12 июня, а время в пути сократится в среднем на 35 минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить