Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» в собственность Чечне

Президент России Владимир Путин передал в собственность Чечне 100% акций акционерного общества «Вайнахавиа» для модернизации аэропорта Грозный.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нём сказано, что для повышения эффективности авиатранспортного обеспечения Чечни президент постановляет принять предложение российского правительства и правительства Чечни о передаче в собственность республике находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Вайнахавиа» для привлечения правительством Чечни инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта Грозный.

27 марта Путин присвоил аэропорту Надым в ЯНАО имя советского и российского государственного деятеля Виктора Черномырдина.

9 июня Росавиация вместе с другими ведомствами согласовала дополнительный маршрут на юг для самолётов в открытые аэропорты.

Он будет открыт с 12 июня, а время в пути сократится в среднем на 35 минут.