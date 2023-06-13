Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» в собственность Чечне
- AP
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нём сказано, что для повышения эффективности авиатранспортного обеспечения Чечни президент постановляет принять предложение российского правительства и правительства Чечни о передаче в собственность республике находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Вайнахавиа» для привлечения правительством Чечни инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта Грозный.
27 марта Путин присвоил аэропорту Надым в ЯНАО имя советского и российского государственного деятеля Виктора Черномырдина.
9 июня Росавиация вместе с другими ведомствами согласовала дополнительный маршрут на юг для самолётов в открытые аэропорты.
Он будет открыт с 12 июня, а время в пути сократится в среднем на 35 минут.