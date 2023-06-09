Росавиация согласовала дополнительный маршрут на юг для гражданских самолётов

Росавиация вместе с другими ведомствами согласовала дополнительный маршрут на юг для самолётов в открытые аэропорты. Он будет открыт с 12 июня, а время в пути сократится в среднем на 35 минут.

РИА Новости