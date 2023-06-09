Росавиация согласовала дополнительный маршрут на юг для гражданских самолётов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Маршрут был разработан для полётов гражданских самолётов в открытые аэропорты юга России, такие как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь.
Также он будет использоваться для полётов по международным направлениям.
В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.