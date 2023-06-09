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Росавиация согласовала дополнительный маршрут на юг для гражданских самолётов

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Росавиация вместе с другими ведомствами согласовала дополнительный маршрут на юг для самолётов в открытые аэропорты. Он будет открыт с 12 июня, а время в пути сократится в среднем на 35 минут.
Росавиация согласовала дополнительный маршрут на юг для гражданских самолётов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Маршрут был разработан для полётов гражданских самолётов в открытые аэропорты юга России, такие как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь.

Также он будет использоваться для полётов по международным направлениям.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.

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