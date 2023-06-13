Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня», — сказал Путин.
Президент при этом отметил необходимость работать тщательнее по некоторым вопросам.
Также Путин заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются и носят фундаментальный характер.