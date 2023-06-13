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Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России.
Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами.

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня», — сказал Путин.

Президент при этом отметил необходимость работать тщательнее по некоторым вопросам.

Также Путин заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются и носят фундаментальный характер.

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