Кадыров высказался о необходимости ввести военное положение в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов по Москве 30 мая высказался о необходимости ввести военное положение в России.

«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку», — написал он в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.