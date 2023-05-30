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Кадыров высказался о необходимости ввести военное положение в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов по Москве 30 мая высказался о необходимости ввести военное положение в России.
Кадыров высказался о необходимости ввести военное положение в России
  • РИА Новости

«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку», — написал он в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

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