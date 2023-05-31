Песков заявил, что в России не обсуждают введение военного положения
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«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на этот счёт не принималось, и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов по Москве 30 мая высказался о необходимости ввести военное положение в России.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.