Песков заявил, что в России не обсуждают введение военного положения

В России не обсуждается вопрос о введении военного положения в стране на фоне атак беспилотников по Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на этот счёт не принималось, и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов по Москве 30 мая высказался о необходимости ввести военное положение в России.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.