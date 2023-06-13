В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

На заседании правительства России одобрили законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.

«Сегодня на заседании правительства России одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений», — говорится в сообщении Минфина России.

Уточняется, что нововведения не затронут компании, созданные после 2020 года, а также те предприятия, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не превышает 1 млрд рублей.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax) были предприниматели, а не чиновники.

В мае депутаты ГД от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 30% для граждан, чей доход составляет более 10 млн рублей в год.