Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Короткая ссылка
На заседании правительства России одобрили законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.
В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний
  • РИА Новости

«Сегодня на заседании правительства России одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений», — говорится в сообщении Минфина России.

Уточняется, что нововведения не затронут компании, созданные после 2020 года, а также те предприятия, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не превышает 1 млрд рублей.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax) были предприниматели, а не чиновники. 

В мае депутаты ГД от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 30% для граждан, чей доход составляет более 10 млн рублей в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить