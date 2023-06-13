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Белоусов: инициатором налога на сверхприбыль стал бизнес, а не власти

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax) были предприниматели, а не чиновники. Об этом он сказал в интервью в рамках «ПМЭФ Клуба».
Белоусов: инициатором налога на сверхприбыль стал бизнес, а не власти
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд руб., принадлежит бизнесу, а не государству... Они же (бизнес. — RT) умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — сказал Белоусов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал подробности о законопроекте о единоразовом сборе со сверхприбылей компаний.

Российский Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета страны, согласно предварительной оценке, составил 3,41 трлн рублей в январе — мае текущего года.

В мае депутаты от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 30% для граждан, чей доход составляет более 10 млн рублей в год.

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