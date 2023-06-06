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Минфин: дефицит бюджета России в январе — мае предварительно составил 3,41 трлн рублей

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Дефицит федерального бюджета страны, согласно предварительной оценке Минфина России, составил 3,41 трлн рублей в январе — мае текущего года.
Минфин: дефицит бюджета России в январе — мае предварительно составил 3,41 трлн рублей
  • РИА Новости

«По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 года составил 9818 млрд рублей, что на 19% ниже объёма поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, расходы федерального бюджета за пять месяцев нынешнего года составили 13,229 трлн рублей.

Таким образом, дефицит бюджета за данный период достиг 3,41 трлн рублей согласно предварительной оценке.

Ранее в Минфине сообщили, что поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет России в мае 2023 года уменьшились на 11,9% по сравнению с апрелем — до 570,7 млрд рублей.

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