Минфин: нефтегазовые доходы России в мае упали на 11,9% по сравнению с апрелем

Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет России в мае 2023 года уменьшились на 11,9% по сравнению с апрелем — до 570,7 млрд рублей.

Как пишет ТАСС, это следует из статистики Минфина России.

При этом по сравнению с маем 2022 года показатель упал в 1,55 раза — тогда доходы составляли 886 млрд рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния будут пополнять.

Специалист по рынкам Александр Багманов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на рынке нефти.