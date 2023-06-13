Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Микитюк назвала четыре правила приготовления лёгкого ужина для хорошего сна

Короткая ссылка
Диетолог Людмила Микитюк назвала четыре правила приготовления лёгкого ужина, которые будут полезными для сна.
Диетолог Микитюк назвала четыре правила приготовления лёгкого ужина для хорошего сна
  • Gettyimages.ru

В частности, отметила она в беседе с Life.ru, для ужина идеально подойдёт порция салата из овощей и зелени, поскольку овощи перевариваются довольно быстро, и желудок сможет спокойно перейти в режим отдыха.

Она также советует есть на ужин креветки, так как аминокислоты из морепродукта усваиваются быстро, а лишний белок полностью выводится из организма.

Также диетолог советует употреблять в конце дня продукты, богатые магнием, в том числе какао, семечки тыквы, гречку, кешью и шпинат.

Кроме того, Микитюк заявила о важности правильной заправки салата или лёгкого гарнира. По её словам, для этого лучше всего подойдёт оливковое масло с небольшим количеством специй и парой капель лимона.

«Еда на ужин должна быть сытной, но лёгкой и быстроперевариваемой. А ещё в ней должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, жиры и углеводы», — сказала она. 

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить