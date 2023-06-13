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Дерматолог Мошкова: косметика с отдушками и красителями может вызвать зуд и отёк летом

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Врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова предупредила, что некоторыми косметическими средствами небезопасно пользоваться в летнее время, если в их состав входят фотосенсибилизаторы — вещества, повышающие риск солнечного ожога и аллергии.
Дерматолог Мошкова: косметика с отдушками и красителями может вызвать зуд и отёк летом
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Такие вещества могут содержаться в кремах, лосьонах, духах и даже мыле, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

По её словам, после использования такой косметики на коже может появиться покраснение, жжение, зуд, отёк, пузыри.

Чтобы избежать негативных последствий, следует внимательно читать состав на упаковке, призвала Мошкова. В жаркую погоду стоит отказаться от средств, в которых содержатся экстракты зонтичных растений, отдушки мускуса и амбры, красители — например, апельсиновый красный, бенгальская роза и другие, а также каменноугольная смола и её производные, такие как нафталин, дёготь.

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