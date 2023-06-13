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Ещё семь добровольческих соединений подписали контракты с Минобороны России

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Представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев и семь командующих отрядами и бригадами добровольческого корпуса заключили контракты, которые определяют статус добровольцев в зоне спецоперации.

«Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах в обороны Российской Федерации в зоне специальной военной операции», — заявил Алексеев.

Он выразил уверенность, что в течение недели все соединения, входящие в число добровольческого корпуса, заключат подобный контракт.

По его словам, все добровольческие формирования выполнят все задачи, поставленные военно-политическим руководством страны.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.

До 1 июля с Минобороны подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.

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