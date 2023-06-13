Мантуров: Россия намеревается создать дальнемагистральный самолёт в 2028-2030 годах

Россия проводит разработку своего дальнемагистрального самолёта, его планируется создать в 2028-2030 годах, сообщил российский вице-премьер Денис Мантуров.

«С нашими партнёрами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта», — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, в двусторонний проект будут вноситься изменения с учётом «вводных со стороны западных стран».

Он отметил, что новинка может появиться точно не раньше 2028-2030 годов.

Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявил, что первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New, над которым работает авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, состоится в июне этого года.