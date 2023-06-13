Мантуров: петербургский завод Toyota продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп

Российские активы японской Toyota, в том числе завод в Санкт-Петербурге проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп, заявил вице-премьер России Денис Мантуров.

«Нет, сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — цитирует РИА Новости Мантурова.

В марте автомобильный завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». В том числе НАМИ получило права собственности на здание завода, оборудование и землю.

В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации.