Мантуров: петербургский завод Toyota продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп
«Нет, сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — цитирует РИА Новости Мантурова.
В марте автомобильный завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». В том числе НАМИ получило права собственности на здание завода, оборудование и землю.
В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации.