Завод Toyota в Петербурге перешёл в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ»
- РИА Новости
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Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли России. Сообщение приводит РИА Новости.
В ведомстве добавили, что прорабатывают варианты для того, чтобы производство на этом заводе возобновилось как можно скорее.
В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации.
16 марта вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ.