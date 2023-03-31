Завод Toyota в Петербурге перешёл в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ»

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Автомобильный завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». В том числе НАМИ получило права собственности на здание завода, оборудование и землю.
Завод Toyota в Петербурге перешёл в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ»
  • РИА Новости
  • © Михаил Куравлев

Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли России. Сообщение приводит РИА Новости.

В ведомстве добавили, что прорабатывают варианты для того, чтобы производство на этом заводе возобновилось как можно скорее.

В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации.

16 марта вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ.

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