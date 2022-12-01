На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации

Завод японского автоконцерна Toyota, который находится в Санкт-Петербурге, после остановки производства проходит процедуру консервации.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга России.

«Однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — добавили в ведомстве.

Ранее появилась информация о том, что на заводе Toyota началась внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства.

В марте компания Ford объявила о приостановке деятельности в России.