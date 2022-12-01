На заводе Toyota в Петербурге началась процедура консервации
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга России.
«Однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — добавили в ведомстве.
Ранее появилась информация о том, что на заводе Toyota началась внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства.
В марте компания Ford объявила о приостановке деятельности в России.