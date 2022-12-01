На заводе Toyota в Петербурге началась внеплановая проверка соблюдения законодательства

На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Безопасность проверки обеспечивает Росгвардия и силы ОМОНа.

Также проверка касается законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности, сообщили в компании.

На месте находятся представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекций, сказали в «Тойота Мотор».

При этом в городском комитете по труду и занятости рассказали агентству, что завод с 14 ноября в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон: работникам выплачивается от 12 зарплат, компенсируется часть расходов на переобучение и переквалификацию, а на определённый период сохраняется и действие полисов ДМС.

В сентябре Минпромторг подтвердил закрытие сборочной площадки компанией Toyota Motor в Санкт-Петербурге.

Подведомственное министерству ФГУП НАМИ не планирует покупать завод.