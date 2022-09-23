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Минпромторг подтвердил закрытие сборочной площадки Toyota в Петербурге

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Минпромторг подтвердил закрытие сборочной площадки компанией Toyota Motor в Санкт-Петербурге.
Минпромторг подтвердил закрытие сборочной площадки Toyota в Петербурге
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Компания «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге», — заявили в Минпромторге.

В министерстве заявили, что компания выполнит все соцобязательства перед сотрудниками, а также предусмотрит значительные компенсационные выплаты.

Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.

В пресс-службе добавили, что Минпромторг и петербургское правительство прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Toyota закрывает завод в Шушарах и оптимизирует московский офис.

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