РИА Новости: житель Новой Таволжанки рассказал о прекращении обстрелов ВСУ
«Сейчас тихо, уже довольно тихо, иногда бывают отклики взрывов, но непонятно, где они, ветер относит», — цитирует РИА Новости местного жителя Алексея.
По его словам, уехавшие из Новой Таволжанки жители периодически возвращаются проведать своё хозяйство.
Он отметил, что есть небольшие проблемы со связью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Шебекинский городской округ и Новую Таволжанку.