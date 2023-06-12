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Путин: в ударах ВСУ по жилым кварталам нет никакой логики и военного смысла

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что ВСУ наносят удары прямо по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла.
Путин: в ударах ВСУ по жилым кварталам нет никакой логики и военного смысла
  • РИА Новости

«Зачем, прямо скажем, противник бьёт по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чём смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», — отметил он.

10 мая стало известно, что российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов густонаселённых жилых кварталов со стороны ВСУ.

17 мая сообщалось, что Верховный суд ЛНР приговорил наводчика 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павла Смилко к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилого квартала.

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