Путин: в ударах ВСУ по жилым кварталам нет никакой логики и военного смысла
- РИА Новости
«Зачем, прямо скажем, противник бьёт по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чём смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», — отметил он.
10 мая стало известно, что российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов густонаселённых жилых кварталов со стороны ВСУ.
17 мая сообщалось, что Верховный суд ЛНР приговорил наводчика 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павла Смилко к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилого квартала.