В Луганске суд приговорил солдата ВСУ к 20 годам колонии за обстрел жилого квартала

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил наводчика 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павла Смилко к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилого квартала.

Об этом информирует Главная военная прокуратура.

Смилко признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва), пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершённое организованной группой общеопасным способом), а также по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

Как установили в Следственном комитете России, в марте 2022 года Смилко, находясь в лесополосе возле Попасной, в составе боевого расчёта по приказу командира противотанковой пушки с целью устрашения и уничтожения мирного населения произвёл обстрелы осколочно-фугасными снарядами жилого квартала.

В результате погиб 31-летний мирный житель и повреждено имущество гражданского населения.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Андрея Бардаша, который в марте 2022 года в городе Попасная бросил гранату в окно жилого дома.