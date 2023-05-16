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Суд в Луганске приговорил к 14 годам колонии военного ВСУ, бросившего гранату в жилой дом

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Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Андрея Бардаша, который в марте 2022 года в городе Попасная бросил гранату в окно жилого дома.
Суд в Луганске приговорил к 14 годам колонии военного ВСУ, бросившего гранату в жилой дом
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Суд признал Бардаша виновным по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва), ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

Как было установлено в суде, 6 марта прошлого года украинский боевик проходил мимо жилого дома в Попасной и забросил в окно наступательную гранату РГД-5. В доме в этот момент находилась 61-летняя женщина. В результате взрыва были выбиты все окна и повреждены иные конструкции.

Суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Луганске был осуждён военный ВСУ, покалечивший мирного жителя выстрелом из гранатомёта. 

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