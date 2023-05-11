В Луганске осуждён военный ВСУ, покалечивший мирного жителя выстрелом из гранатомёта

Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении солдата-стрелка 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ младшего сержанта Михаила Гавляка, который покалечил мирного жителя выстрелом из гранатомёта. Украинский военнослужащий осуждён на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

«В суде установлено, что около 9 часов 29 апреля 2022 года после получения приказа об обстреле жилых домов в целях устрашения и уничтожения мирных граждан, а также дестабилизации деятельности органов власти, Гавляк во время передвижения в составе группы военнослужащих по ул. Украинской в г. Рубежное Луганской Народной Республики произвёл из вверенного ему по службе ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7В) выстрел осколочной гранатой ОГ-7В в направлении одного из жилых домов», — отмечается в сообщении.

Граната попала в кирпичный столб забора.

52-летний местный житель, находившийся в этот момент на приусадебном участке, получил ранение металлическим осколком в правый глаз, мужчина частично лишился зрения.