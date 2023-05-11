В Луганске осуждён военный ВСУ, покалечивший мирного жителя выстрелом из гранатомёта
- РИА Новости
Об этом сообщает Главная военная прокуратура.
«В суде установлено, что около 9 часов 29 апреля 2022 года после получения приказа об обстреле жилых домов в целях устрашения и уничтожения мирных граждан, а также дестабилизации деятельности органов власти, Гавляк во время передвижения в составе группы военнослужащих по ул. Украинской в г. Рубежное Луганской Народной Республики произвёл из вверенного ему по службе ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7В) выстрел осколочной гранатой ОГ-7В в направлении одного из жилых домов», — отмечается в сообщении.
Граната попала в кирпичный столб забора.
52-летний местный житель, находившийся в этот момент на приусадебном участке, получил ранение металлическим осколком в правый глаз, мужчина частично лишился зрения.