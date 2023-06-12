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Алдонин: победа в Кубке России — важный шаг для уверенности молодого поколения ЦСКА

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Бывший футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе армейцев в Кубке России.
Алдонин: победа в Кубке России — важный шаг для уверенности молодого поколения ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Трофей Кубка России — важный шаг для уверенности молодого поколения ЦСКА — Дивеева, Облякова, Кучаева, Чалова и остальных. Конечно, он придаст им ещё больше уверенности и сил в предстоящем сезоне. Хотелось бы, чтобы армейцы навязали серьёзную борьбу за чемпионство», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

4 июня тренер Владимир Федотов был признан лучшим наставником в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о составе ЦСКА в сезоне-2022/23.

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