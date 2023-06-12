Хуснуллин сообщил, что в Волновахе восстановили семь корпусов городской больницы

В Волновахе ДНР восстановлены семь корпусов городской больницы.

Об этом сказано на сайте российского правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«В рамках шефской помощи специалистами из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлен комплекс из семи корпусов городской больницы общей площадью 7,5 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

Как заявил ранее мэр Мариуполя Олег Моргун, власти рассчитывают, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трёх лет.

По его словам, этот год станет «ударным».

9 июня Хуснуллин сообщил, что новые российские регионы обеспечат водой по примеру программы, реализованной в Крыму.