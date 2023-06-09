Хуснуллин сообщил, что новые регионы России будут обеспечиваться водой по примеру Крыма

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что новые российские регионы обеспечат водой по примеру программы, реализованной в Крыму.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«По обеспечению других населённых пунктов водой — будем делать такую же программу, аналогично как в Крыму», — цитирует его ТАСС.

По словам Хуснуллина, программа подразумевает добычу воды из подземных источников или обеспечение водой за счёт переброски из других водоисточников.

Ранее Хуснуллин сообщил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, все водохранилища в республике сейчас наполнены.