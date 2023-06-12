Пасечник: ЛНР получила новую жизнь в составе России

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Луганская Народная Республика в составе России получила новую жизнь.

Об этом информирует ТАСС.

По словам врио главы ЛНР, государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей республики.

«Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны», — сказал Пасечник.

Также он выразил уверенность в том, что совместными усилиями республику удастся превратить в преуспевающий и самодостаточный регион России.

Ранее Пасечник подписал указ о формировании правительства в ЛНР.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости защитить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности.