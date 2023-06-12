АвтоВАЗ намерен экспортировать 10-15 тысяч машин Lada в 2023 году
Об этом информирует РИА Новости.
«У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску», — сказал Соколов.
При этом он отметил, что в случае с данными производствами необходимо принять определённые государственные меры по техническому регулированию.
«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться», — сказал президент компании.
Ранее АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura.
Также сообщалось, что АвтоВАЗ планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года.