АвтоВАЗ намерен экспортировать 10-15 тысяч машин Lada в 2023 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания планирует в 2023 году экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тысяч.

Об этом информирует РИА Новости.

«У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску», — сказал Соколов.

При этом он отметил, что в случае с данными производствами необходимо принять определённые государственные меры по техническому регулированию.

«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться», — сказал президент компании.

Ранее АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura.

Также сообщалось, что АвтоВАЗ планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года.