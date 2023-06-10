АвтоВАЗ планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что компания планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента компании, подготовка к производству новинки идёт в соответствии с графиком.

«Исходя из обычной практики — такая маркетинговая кампания, как правило, начнётся в середине лета следующего года», — сказал Соколов.

При этом он отметил, что проект движется в полном соответствии утверждённым графиком, а готовность сварочного цеха, к примеру, уже составляет около 90%.

Ранее АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura.

Также сообщалось, что цена нового лифтбека Lada Granta Drive Active составит почти 981 тысячу рублей.