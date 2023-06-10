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АвтоВАЗ планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года

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Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что компания планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента компании, подготовка к производству новинки идёт в соответствии с графиком.

«Исходя из обычной практики — такая маркетинговая кампания, как правило, начнётся в середине лета следующего года», — сказал Соколов.

При этом он отметил, что проект движется в полном соответствии утверждённым графиком, а готовность сварочного цеха, к примеру, уже составляет около 90%.

Ранее АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura.

Также сообщалось, что цена нового лифтбека Lada Granta Drive Active составит почти 981 тысячу рублей.

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